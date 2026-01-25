25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Esordio da protagonista con goal decisivo per Džeko con lo Schalke 04 contro il Kaiserslautern

Edin Dzeko allo Schalke04 (© schalke04.de)

Esordio da protagonista con goal decisivo per Džeko con lo Schalke 04 contro il Kaiserslautern

25 Gennaio · 16:09

DzekoSchalke 04

Bastano pochi minuti a Edin Džeko per lasciare il segno anche in Germania. All’esordio con la maglia dello Schalke 04, l’attaccante bosniaco entra in campo e impiega appena una ventina di minuti per trovare il gol, dimostrando subito il suo fiuto sotto porta.
La sua rete è fondamentale per riaprire la partita contro il Kaiserslautern, permettendo allo Schalke di accorciare le distanze e di spianare la strada verso il pareggio per 2-2. Subito decisivo nella sua nuova avventura in 2. Bundesliga.

