Esordio da protagonista con goal decisivo per Džeko con lo Schalke 04 contro il Kaiserslautern

Bastano pochi minuti a Edin Džeko per lasciare il segno anche in Germania. All’esordio con la maglia dello Schalke 04, l’attaccante bosniaco entra in campo e impiega appena una ventina di minuti per trovare il gol, dimostrando subito il suo fiuto sotto porta.

La sua rete è fondamentale per riaprire la partita contro il Kaiserslautern, permettendo allo Schalke di accorciare le distanze e di spianare la strada verso il pareggio per 2-2. Subito decisivo nella sua nuova avventura in 2. Bundesliga.