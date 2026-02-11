“Lo Schalke si è creato un problema da solo. Andava alla grande, poi hanno preso Dzeko”

Doveva essere il colpo che avrebbe lanciato definitivamente lo Schalke 04 verso la promozione diretta in Bundesliga. Il colpo del grande ritorno, della rinascita, per un club che sta cercando di ricostruire la propria storia.

L’acquisto di Edin Dzeko dalla Fiorentina non ha impattato più di tanto a livello economico, ma in campo i risultati del club non stanno rispecchiando la grandezza mediatica dell’operazione chiusa a gennaio. Dzeko è tornato in Germania ufficialmente il 22 gennaio 2026 con la Fiorentina che ha ufficializzato la cessione del giocatore a titolo definitivo e gratuito. Lo Schalke 04 ha confermato che il contratto per la punta sarà di 6 mesi ovvero con scadenza a fine stagione. Secondo quanto riportato dalla Bild, invece, lo stipendio percepito dall’ex-viola sarà di soli 300mila euro a cui si possono aggiungere 400mila euro di bonus in caso di promozione.

I numeri individuali di Dzeko sono positivi. In tre partite giocate, di cui solo una da titolare per 140 minuti complessivi, l’attaccante bosniaco ha collezionato 3 goal con 9 tiri in porta. A questi dati si aggiungono 24 contrasti vinti e 14 duelli aerei positivi, ha partecipato a 66 azioni con 3 cross per mettere in moto i compagni. Il problema però è che, nonostante queste statistiche individuali, da quando è arrivato a Gelsenkirchen lo Schalke 04 si è letteralmente fermato. In tre partite sono arrivate zero vittorie con due pareggi (uno raggiunto in extremis e l’altro subito con una rimonta dolorosa dopo che il classe 1986 era uscito dal campo) e una sconfitta senza appello. E con questo score lo Schalke ha anche dilapidato il vantaggio che era stato accumulato nei confronti del Darmstadt che, proprio nell’ultima giornata, ha effettuato il sorpasso in classifica facendo perdere il primato ai biancoblu.

Cosa c’entra Dezko? La risposta ha provato a darla il grande ex-allenatore dei “Knappen” Felix Magath che, parlando in patria, ha usato parole pesanti non tanto sull’impatto del centravanti bosniaco quanto sulla scelta di acquistarlo: “Lo Schalke si è creato un problema da solo. La squadra stava andando alla grande, tutti erano soddisfatti, non poteva andare meglio. Poi hanno deciso di prendere Dzeko, un giocatore davvero eccezionale, che in teoria può dare una mano alla squadra, ma ha cambiato completamente la dinamica del gruppo e non c’è più equilibrio”

