Sky Sport Germania: “Offerta dello Schalke04 per Dzeko, il tedesco tornerebbe in Germania dopo 16 anni”

19 Gennaio · 20:00

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 20:00

Potrebbe concretizzarsi un ritorno in Germania per Edin Dzeko che ha ricevuto un'offerta concreta dallo Schalke04

Importante novità sul fronte Edin Dzeko, attaccante in uscita dalla Fiorentina.
Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, lo Schalke04 nobile club tedesco attualmente primo in Zweite Bundesliga, farebbe sul serio per il centravanti bosniaco forte del gradimento dell’allenatore Muslic, austriaco ma con cittadinanza bosniaca.
Il club tedesco avrebbe presentato all’entourage di Dzeko un’offerta concreta con bonus particolarmente invitanti in base al rendimento del calciatore, che dovrà prendere una decisione se accettare di trasferirsi in quella che è la seconda serie tedesca.
Per l’attaccante di Sarajevo si tratterebbe di un ritorno in Germania, dopo l’esperienza al Wolsburg conclusa con la vittoria del campionato prima di trasferirsi al Manchester City.

