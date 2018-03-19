Lo Schalke 04 vuole Pezzella, il Siviglia dà la priorità alla Fiorentina sul riscatto

Secondo quanto riportato da Sevillainfo.es il club tedesco dello Schalke 04 avrebbe chiesto informazioni al Betis di Siviglia su German Pezzella. La squadra spagnolo ha fatto sapere ai tedeschi che sa...

Secondo quanto riportato da Sevillainfo.es il club tedesco dello Schalke 04 avrebbe chiesto informazioni al Betis di Siviglia su German Pezzella. La squadra spagnolo ha fatto sapere ai tedeschi che sarà la Fiorentina ad avere la priorità sul riscatto del giocatore argentino. La Fiorentina riscatterà, da quanto sembra, Pezzella a fine campionato.