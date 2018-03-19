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Lo Schalke 04 vuole Pezzella, il Siviglia dà la priorità alla Fiorentina sul riscatto

Secondo quanto riportato da Sevillainfo.es il club tedesco dello Schalke 04 avrebbe chiesto informazioni al Betis di Siviglia su German Pezzella. La squadra spagnolo ha fatto sapere ai tedeschi che sa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 18:40
Lo Schalke 04 vuole Pezzella, il Siviglia dà la priorità alla Fiorentina sul riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Secondo quanto riportato da Sevillainfo.es il club tedesco dello Schalke 04 avrebbe chiesto informazioni al Betis di Siviglia su German Pezzella. La squadra spagnolo ha fatto sapere ai tedeschi che sarà la Fiorentina ad avere la priorità sul riscatto del giocatore argentino. La Fiorentina riscatterà, da quanto sembra, Pezzella a fine campionato.

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