Sentite Dzeko: "Contento della mia scelta di gennaio, qua mi sono potuto esprimere come sapevo"

L'ex attaccante viola ha festeggiato la promozione del suo club

A Sky Germania l'ex attaccante viola Edin Dzeko ha parlato dopo la promozione in Bundesliga dello Schalke 04 dove è andato a giocare a gennaio dopo una parentesi negativa in viola: "Sono contento di essere venuto qua a gennaio ed è una scelta che rifarei perché mi sono potuto esprimere come so fare perché posso dare ancora tanto. Il calcio è la mia vita e voglio continuare a divertirmi, ora ci sarà al Mondiale e poi mi siederò con il club per parlare."

Prosegue: "Volevamo questo traguardo e l'abbiamo ottenuto alla grande dopo tanto impegno. Sono felice di aver riportato lo Schalke in Bundesliga dove merita e ringrazio i nostri tifosi."