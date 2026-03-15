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Dzeko fa il bello e il cattivo tempo: sesto gol con la maglia dello Schalke04 poi l’espulsione dopo 55 minuti

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Dzeko fa il bello e il cattivo tempo: sesto gol con la maglia dello Schalke04 poi l’espulsione dopo 55 minuti

Redazione

15 Marzo · 17:50

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 17:51

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#FiorentinaDzekoSchalke 04

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Dzeko non si ferma e segna il sesto gol con la maglia dello Schalke. Nella ripresa l'attaccante bosniaco viene espulso e l'Hannover pareggia

Altro gol per Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco ha sbloccato la sfida che lo Schalke 04 ha giocato oggi contro l’Hannover, al 29′ della sfida. Una rete che non è bastata per i suoi, per portare a casa il bottino pieno: alla fine lo Schalke si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 nel giro di un quarto d’ora, dall’82’ (gol di Nawrocki) ed il 98′ (gol di Pichler). Nella stessa partita, Dzeko ha macchiato la propria prestazione rimediando un cartellino rosso al 52′.
L’ex Roma ed Inter infatti ha involontariamente colpito Chakroun allo stomaco, un colpo comunque pericoloso e punito con l’espulsione. Al di là di questo, dopo l’addio alla Fiorentina, Dzeko si è decisamente rilanciato scegliendo di scendere di categoria. Lo Schalke infatti milita nella Bundesliga 2 tedesca e lì Dzeko ha trovato un tecnico che lo conosce e stima come il connazionale Miron Muslic.
In questo primo approccio nel ritorno nel calcio tedesco infatti, Dzeko è divenuto subito il giocatore chiave della squadra. Fino a qui, ha siglato già 6 reti in 8 presenze, con l’aggiunta di tre assist all’attivo. Un modo anche per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento con i playoff, dove la Bosnia Erzegovina si gioca, contro il Galles, l’accesso alla finale nella quale si potrebbe ritrovare l’Italia (in caso di successo sull’Irlanda del Nord) come riportato da TMW

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