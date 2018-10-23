Tedesco, allenatore Schalke 04: "Sono tifoso della Fiorentina, Terim per me è un idolo"

Lui è Domenico Tedesco, tecnico dello Schalke 04, classe 1985, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions, ha parlato anche del suo avversario di domani, Fatih Terim allenatore del...

Lui è Domenico Tedesco, tecnico dello Schalke 04, classe 1985, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions, ha parlato anche del suo avversario di domani, Fatih Terim allenatore del Galatasaray: “ Fatih è un grande tecnico e un grande uomo. Sono un tifoso della Fiorentina e l’ho conosciuto e ammirato quando allenava la squadra viola. Già allora veniva descritto come un grande. Sarà un privilegio per me stringere la mano a lui”