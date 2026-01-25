Dopo due gol in 18 partite con la Fiorentina, bastano 20 minuti a Dzeko per segnare con lo Schalke04

Esordio da sogno in Zweite Bundesliga per Edin Dzeko con la maglia dello Schalke04.

Però l’ex centravanti della Fiorentina sa ancora come lasciare il segno. Anche se da pochi giorni ha scelto di andare a giocare lontano dai riflettori: allo Schalke 04, nobile del calcio tedesco decaduta nella Zweite Bundesliga, la seconda serie locale.

Per avere la conferma, meglio andare a vedere quel che è successo oggi contro il Kaiserslautern. Gara nella quale Dzeko non ha solo esordito: ha pure avuto un impatto decisivo.

Quando nessuno sembrava crederci più, ecco che dal nulla è comparso Dzeko: proprio l’ex giocatore della Fiorentina ha riaperto completamente ogni discorso, accorciando le distanze a tre minuti dal 90′.

Lancio della speranza in area e movimento da centravanti puro di Dzeko, che ha tenuto a distanza il proprio marcatore e di petto si è apparecchiato la palla per la conclusione: destro imparabile da pochi passi e 1-2. Così, con una giocatona del bosniaco, lo Schalke è rimasto in vita.

La rete del debuttante Dzeko, alla fine, si è rivelata determinante: lo Schalke ha infatti trovato anche il 2-2 proprio agli sgoccioli, al 90′, andando a segno con Karaman sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Così, 2-2, è finita la prima partita di Dzeko a Gelsenkirchen. Un pareggio che mantiene lo Schalke 04 al primo posto della Zweite Bundesliga, con due punti di vantaggio sul Darmstadt e con concrete speranze di tornare in Bundesliga. In attesa di altre prodezze del Cigno di Sarajevo come riportato da Goal.com.