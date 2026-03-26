Katic: “Dzeko allo Schalke è nato tutto per caso, mi ha cercato lui per primo a Gennaio.”

Il difensore è compagno di squadra allo Schalke 04 e Bosniaco, Katic ha parlato della situazione di Dzeko e di come si trovava alla Fiorentina prima di approdare a gennaio in Germania: “Dopo il mio trasferimento qui, guardava tutte le partite dello Schalke perché c’ero io e scherzavo dicendogli che avrebbe potuto unirsi a noi se le cose non fossero migliorate per lui a Firenze. Ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. Due o tre giorni dopo Natale, ero in Bosnia e mi ha mandato un messaggio: “State ancora cercando un attaccante?”. Con un’emoji sorridente. Pensavo stesse scherzando. Ma poi abbiamo parlato al telefono, ed era serio. Gli ho detto: Chiamo subito l’allenatore. L’ho contattato mentre era in vacanza in Austria. “Domani prendiamo entrambi la macchina e andiamo a prenderlo a Firenze”, mi ha risposto. Ma non credereste a quante offerte ha ricevuto Edin, a soli 39 anni. Grandi club, club tradizionali, club ricchi. Paris FC e squadre arabe? C’erano molti altri club di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Me l’ha raccontato. Avrebbe potuto guadagnare molto di più in altri club, ma per lui i soldi non contavano. Ero sicuro fin dal primo giorno che sarebbe venuto allo Schalke”.