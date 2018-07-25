La Fiorentina affronterà in amichevole lo Schalke 04, data e ora della sfida di Gelsenkirchen

ACF Fiorentina - attraverso il sito ufficiale violachannel.tv - ha reso note la data e l'ora di un'amichevole contro un avversario di tutto rispetto. Questo il comunicato:"ACF Fiorentina informa che è...

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2018 12:14

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