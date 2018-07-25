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La Fiorentina affronterà in amichevole lo Schalke 04, data e ora della sfida di Gelsenkirchen

ACF Fiorentina - attraverso il sito ufficiale violachannel.tv - ha reso note la data e l'ora di un'amichevole contro un avversario di tutto rispetto. Questo il comunicato:"ACF Fiorentina informa che è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 12:14
La Fiorentina affronterà in amichevole lo Schalke 04, data e ora della sfida di Gelsenkirchen -
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ACF Fiorentina - attraverso il sito ufficiale violachannel.tv - ha reso note la data e l'ora di un'amichevole contro un avversario di tutto rispetto. Questo il comunicato:

"ACF Fiorentina informa che è stato perfezionato l'accordo per la disputa dell' incontro amichevole con lo Schalke 04 che avrà luogo sabato 11 agosto alle ore 16:00 presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen".

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