La Fiorentina affronterà in amichevole lo Schalke 04, data e ora della sfida di Gelsenkirchen
ACF Fiorentina - attraverso il sito ufficiale violachannel.tv - ha reso note la data e l'ora di un'amichevole contro un avversario di tutto rispetto. Questo il comunicato:"ACF Fiorentina informa che è...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 12:14
ACF Fiorentina - attraverso il sito ufficiale violachannel.tv - ha reso note la data e l'ora di un'amichevole contro un avversario di tutto rispetto. Questo il comunicato:
"ACF Fiorentina informa che è stato perfezionato l'accordo per la disputa dell' incontro amichevole con lo Schalke 04 che avrà luogo sabato 11 agosto alle ore 16:00 presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen".