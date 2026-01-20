Sky Sport Germania: "Accordo totale tra Dzeko e lo Schalke 04, ora si tratta con la Fiorentina"

Secondo il noto giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg Edin Dzeko è vicino a lasciare la Fiorentina. Infatti il giornalista sul proprio profilo X ha scritto: "Accordo verbale totale tra...

Secondo il noto giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg Edin Dzeko è vicino a lasciare la Fiorentina. Infatti il giornalista sul proprio profilo X ha scritto: "Accordo verbale totale tra la Edin Dzeko e lo Schalke 04. Le trattative con la Fiorentina ora sono in corso, I dirigenti dello Schalke Baunmann/Muslic hanno lavorato duro per convincere il calciatore. Adesso manca solo l'accordo tra i due club." Vedremo dunque se arriverà l'accordo tra lo Schalke e la Fiorentina e Edin Dzeko potrà unirsi al club della Serie B tedesca