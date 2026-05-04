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Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze"

Il direttore sportivo del club tedesco ha lodato l'impegno offerto dal giocatore bosniaco in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 14:22
Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze" -
Dzeko
Schalke 04
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Dopo aver concluso la sua parentesi con la Fiorentina, Edin Dzeko è diventato l'uomo simbolo della risalita dello Schalke 04, risultando decisivo per il ritorno del club in Bundesliga. Ora, con il traguardo raggiunto, l'attaccante bosniaco si trova davanti a una scelta di carriera fondamentale.

Il direttore sportivo dei tedeschi, Frank Baumann, ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il centravanti, sottolineando l'importanza del legame reciproco tra il giocatore e la piazza:

“Sono convinto che Edin sia perfettamente consapevole del contributo che garantisce al gruppo e alla società. Allo stesso modo, sa bene quanto calore e centralità questo club sia in grado di offrirgli. Ha ancora l'obiettivo del Mondiale all'orizzonte e l'età avanza, ma siamo rimasti d'accordo di vederci a campionato concluso per discutere il da fare.”

Baumann ha poi lodato la professionalità del giocatore, ricordando come il suo arrivo a Gelsenkirchen a gennaio sia stato dettato da motivazioni puramente tecniche e passionali:

“La cosa fondamentale è che scelga la sua strada con totale determinazione, ricalcando quanto fatto lo scorso inverno. In quell'occasione decise di salutare Firenze per sposare il nostro progetto, preferendo lo Schalke a proposte economicamente molto più vantaggiose che gli erano arrivate da altre parti.”

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