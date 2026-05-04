Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze"

Dopo aver concluso la sua parentesi con la Fiorentina, Edin Dzeko è diventato l'uomo simbolo della risalita dello Schalke 04, risultando decisivo per il ritorno del club in Bundesliga. Ora, con il traguardo raggiunto, l'attaccante bosniaco si trova davanti a una scelta di carriera fondamentale.

Il direttore sportivo dei tedeschi, Frank Baumann, ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il centravanti, sottolineando l'importanza del legame reciproco tra il giocatore e la piazza:

“Sono convinto che Edin sia perfettamente consapevole del contributo che garantisce al gruppo e alla società. Allo stesso modo, sa bene quanto calore e centralità questo club sia in grado di offrirgli. Ha ancora l'obiettivo del Mondiale all'orizzonte e l'età avanza, ma siamo rimasti d'accordo di vederci a campionato concluso per discutere il da fare.”