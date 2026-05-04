Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze"
Il direttore sportivo del club tedesco ha lodato l'impegno offerto dal giocatore bosniaco in campo
Dopo aver concluso la sua parentesi con la Fiorentina, Edin Dzeko è diventato l'uomo simbolo della risalita dello Schalke 04, risultando decisivo per il ritorno del club in Bundesliga. Ora, con il traguardo raggiunto, l'attaccante bosniaco si trova davanti a una scelta di carriera fondamentale.
Il direttore sportivo dei tedeschi, Frank Baumann, ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il centravanti, sottolineando l'importanza del legame reciproco tra il giocatore e la piazza:
“Sono convinto che Edin sia perfettamente consapevole del contributo che garantisce al gruppo e alla società. Allo stesso modo, sa bene quanto calore e centralità questo club sia in grado di offrirgli. Ha ancora l'obiettivo del Mondiale all'orizzonte e l'età avanza, ma siamo rimasti d'accordo di vederci a campionato concluso per discutere il da fare.”
Baumann ha poi lodato la professionalità del giocatore, ricordando come il suo arrivo a Gelsenkirchen a gennaio sia stato dettato da motivazioni puramente tecniche e passionali:
“La cosa fondamentale è che scelga la sua strada con totale determinazione, ricalcando quanto fatto lo scorso inverno. In quell'occasione decise di salutare Firenze per sposare il nostro progetto, preferendo lo Schalke a proposte economicamente molto più vantaggiose che gli erano arrivate da altre parti.”