15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Dzeko ha lavorato a parte anche ieri. Resta in dubbio per la trasferta a Bologna”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Dzeko ha lavorato a parte anche ieri. Resta in dubbio per la trasferta a Bologna”

Redazione

15 Gennaio · 09:25

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 09:25

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

Dzeko rischia di restare ancora fuori dai convocati

Edin Dzeko ha lavorato a parte nella doppia seduta ieri e rimane seriamente in dubbio per la trasferta di domenica a Bologna, ma per il resto il tecnico Paolo Vanoli avrà ampia scelta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio