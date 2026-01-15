Gazzetta: “Dzeko ha lavorato a parte anche ieri. Resta in dubbio per la trasferta a Bologna”

Edin Dzeko ha lavorato a parte nella doppia seduta ieri e rimane seriamente in dubbio per la trasferta di domenica a Bologna, ma per il resto il tecnico Paolo Vanoli avrà ampia scelta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
15 Gennaio · 09:25
TAG:DzekoFiorentina
