Gazzetta: “Dzeko, feeling mai sbocciato con la Fiorentina: caro Edin, non fare scherzi a Zenica”

Conoscere significa prevenire, disinnescare vuol dire proteggere. Si parla molto di strategie, ambienti e provocazioni, ma il vero pericolo della Bosnia resta un veterano di 40 anni che fino a poco fa giocava in Italia, senza mai trovare un feeling con la Fiorentina. Proprio a Firenze, però, l’Italia ha studiato il giocatore con grande attenzione, grazie anche ai consigli di chi ha condiviso il campo con lui: Mancini, Bastoni e Calafiori.

Nella settimana di Pasqua, la Nazionale affida molto ai suoi “tre arcangeli”: dalle prestazioni di queste sentinelle dipenderà gran parte del destino mondiale. Caro Edin Dzeko, niente scherzi nell’orto di Zenica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.