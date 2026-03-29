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Ag. Dzeko: “Paratici aveva già fatto tutto per portalo alla Juventus. E’ un professionista incredibile”

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Ag. Dzeko: “Paratici aveva già fatto tutto per portalo alla Juventus. E’ un professionista incredibile”

Redazione

29 Marzo · 19:31

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 19:31

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Intervistato da La Stampa, Silvano Martina, storico agente di Edin Džeko, ha svelato un retroscena di mercato e commentato le qualità dell’ex attaccante viola.
“Nel 2020 era tutto fatto con Fabio Paratici per portarlo alla Juventus, ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik (ai tempi al Napoli) non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Poi andò all’Inter, gratis, a fine stagione; Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Álvaro Morata”.

Martina ha poi elogiato la longevità del bosniaco: “Gioca a questa età perché ha classe ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo: fa ancora più di 10 chilometri a partita. Chiaramente qualcosa ha perso, però se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà la partita con l’Italia in modo particolare”.

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