Ag. Dzeko: “Paratici aveva già fatto tutto per portalo alla Juventus. E’ un professionista incredibile”

Intervistato da La Stampa, Silvano Martina, storico agente di Edin Džeko, ha svelato un retroscena di mercato e commentato le qualità dell’ex attaccante viola.

“Nel 2020 era tutto fatto con Fabio Paratici per portarlo alla Juventus, ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik (ai tempi al Napoli) non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Poi andò all’Inter, gratis, a fine stagione; Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Álvaro Morata”.

Martina ha poi elogiato la longevità del bosniaco: “Gioca a questa età perché ha classe ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo: fa ancora più di 10 chilometri a partita. Chiaramente qualcosa ha perso, però se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà la partita con l’Italia in modo particolare”.