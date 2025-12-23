TuttoSport: "Non solo il Genoa, Džeko corteggiato anche dal Cagliari per sostituire Belotti"

Il mercato invernale si avvicina e in casa Genoa iniziano a muoversi le prime pedine. La dirigenza rossoblù sta lavorando per consegnare a Daniele De Rossi una rosa più completa già a gennaio, con un...

Il mercato invernale si avvicina e in casa Genoa iniziano a muoversi le prime pedine. La dirigenza rossoblù sta lavorando per consegnare a Daniele De Rossi una rosa più completa già a gennaio, con un piano che prevede cinque interventi mirati: un nuovo portiere, due rinforzi in difesa (un centrale e un terzino), un centrocampista e un attaccante.

Proprio in avanti i rossoblù stanno spingendo per una vecchia conoscenza di De Rossi: Edin Džeko. L’attaccante bosniaco sembra sempre più vicino all’addio alla Fiorentina e rappresenterebbe un innesto di grande esperienza, ideale per dare peso e leadership al reparto offensivo genoano. Ma il Genoa non è l’unico club interessato. Passando da una rossoblù all’altra, anche il Cagliari ha chiesto informazioni sul Cigno di Sarajevo, alla ricerca di un sostituto di Belotti, fermo ai box per infortunio fino al termine della stagione. Lo riporta TuttoSport.