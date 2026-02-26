26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:17

Dzeko: “A Parma ho capito che dovevo lasciare la Fiorentina, Vanoli mise un difensore al mio posto”

26 Febbraio · 12:31

di

L’ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato in un intervista alla Bild del suo trasferimento allo Schalke, queste le sue parole:

“Il trasferimento invernale allo Schalke è stata una tua idea. Come ti è venuta esattamente questa idea? Ho giocato a Parma con la mia ex squadra, la Fiorentina, a fine dicembre. Era una partita cruciale per la Fiorentina contro una squadra candidata direttamente alla retrocessione. Ero in panchina e, poco dopo l’intervallo, siamo andati in svantaggio. Mi sono riscaldato e, pochi minuti prima del fischio finale, il nostro allenatore ha effettuato un’altra sostituzione. Ha sostituito un difensore e ne ha inserito un altro.”

Invece di te come attaccante.

Poi mi sono detto: “Non può andare avanti così”. Ho chiamato il mio agente subito dopo la partita e gliel’ho detto. Mi ha chiesto cosa immaginavo.

La tua risposta?

Non ne ho ancora idea.

E poi?

Il giorno dopo la partita, abbiamo pranzato con la squadra. Dopo pranzo, mi sono seduto da solo in sala e ho riflettuto. Mi sono chiesto: cosa voglio? Di cosa ho bisogno? Ho trovato la risposta: uno stadio emozionante con tifosi scatenati. Un club che possa trascinarmi di nuovo. Improvvisamente, mi è venuto in mente lo Schalke. In quel momento, ho subito preso il telefono e ho mandato un messaggio a Nikola.

E cosa gli hai scritto?

“Hai ancora bisogno di un attaccante?”

Cosa è successo dopo?

Mi ha chiamato subito e mi ha chiesto se poteva mettermi in contatto con l’allenatore. Ho detto: “Sì, volentieri”. Poi tutto ha cominciato ad andare per il verso giusto.

