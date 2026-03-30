30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dzeko: “Il calcio tedesco ha intensità, in Italia invece manca. Forse per questo non arrivano i risultati”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Dzeko: “Il calcio tedesco ha intensità, in Italia invece manca. Forse per questo non arrivano i risultati”

Redazione

30 Marzo · 12:58

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 12:58

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Ssarà Edin Dzeko quest’oggi a Sarajevo per la conferenza stampa prepartita della gara fra Bosnia e Italia, che si giocherà domani sera a Zenica, ultimo ostacolo per staccare il pass per la Coppa del Mondo 2026.

“Il calcio tedesco e quello italiano non hanno niente in comune, nel primo prevale l’intensità. È quello che manca nel gioco italiano ed è un rimprovero anche da parte dei giornalisti. Forse non fanno buoni risultati per questo motivo. Mi aspetto una partita tattica, anche l’Italia ha saltato due Mondiali”.

L’Italia manca al Mondiale da 12 anni, che idea si è fatto.
“Amo il calcio italiano. Ho vissuto quasi 9 anni, mi sono trovato benissimo. Cosa manca a quest’Italia… Totti, Del Piero. Quest’Italia ha qualità ma quelli di una volta erano un’altra cosa”. Lo riporta Tuttomercatoweb

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