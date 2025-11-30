Ferrari torna sulle parole di Dzeko: “Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto in diretta su Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

Vi siete confrontati con Dzeko dopo il suo sfogo di giovedì?

“Edin è un uomo tutto d’un pezzo. Ha detto cose importanti, a tutela di tutto il gruppo: bisogna leggerle in questo modo. Si capisce chiaramente ciò che stanno subendo i tifosi, ma il suo tentativo era quello di unire tutti insieme”.

Incontrerà Palladino prima del match? C’è stata possibilità di un suo ritorno dopo l’esonero di Pioli?

“Lo saluterò sicuramente e gli farò l’in bocca al lupo. Quando abbiamo fatto il cambio c’erano più nomi, ma abbiamo incontrato subito Vanoli e la scelta è stata immediata”.

Perché questa brutta gara con l’AEK Atene?

“Perché non siamo guariti. A Genova avevamo ripreso fiducia, con la Juve c’è stata una buona gara mentre giovedì no. Sono stati due passi indietro, abbiamo alti e bassi che dobbiamo iniziare a regolare. Serve costanza d’ora in poi”.