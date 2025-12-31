Demirović: “Dzeko è il mio idolo, farò di tutto per aiutarlo a salutare la nazionale nel miglior modo”

L’attaccante dello Stoccarda e della nazionale bosniaca Ermedin Demirović continua ad avere un punto di riferimento ben preciso: Edin Džeko. Un legame che va oltre il momento attuale dell’attaccante della Fiorentina, che con la maglia viola non sta vivendo una stagione particolarmente brillante.

“È il mio idolo – ha raccontato Demirović – da bambino per me era come un supereroe, e lo è ancora oggi. Giocare nella stessa squadra con lui è qualcosa di fantastico. Farò tutto il possibile per aiutarlo a raggiungere i Mondiali e per permettergli di salutare la nazionale nel miglior modo possibile”. Parole che testimoniano la grande stima e il rispetto per uno dei simboli del calcio bosniaco.

Intanto, lo sguardo è già rivolto agli impegni di fine marzo. La Bosnia affronterà il Galles nella prima partita dei playoff di qualificazione ai Mondiali. Chi uscirà vincitore da questa sfida dovrà poi vedersela con la vincente del confronto tra Italia e Irlanda del Nord, aprendo così la strada a un possibile incrocio affascinante con gli Azzurri.