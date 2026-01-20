Nazione: “Paris Fc in pole per Dzeko. Schalke 04 offre stipendio base più basso”

Come il Paris Fc sembra essersi avvantaggiato nella corsa a Dzeko rispetto allo Schalke 04 (che offre ricchi bonus ma uno stipendio base più basso). In ogni caso sono queste due le squadre più interessate al bosniaco. Lo scrive La Nazione.
20 Gennaio · 10:10
Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 10:10
TAG:DzekoFiorentina
