Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione: “Paris Fc in pole per Dzeko. Schalke 04 offre stipendio base più basso”

20 Gennaio

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 10:10

DzekoFiorentina

Ci sono due club esteri su Dzeko

Come il Paris Fc sembra essersi avvantaggiato nella corsa a Dzeko rispetto allo Schalke 04 (che offre ricchi bonus ma uno stipendio base più basso). In ogni caso sono queste due le squadre più interessate al bosniaco. Lo scrive La Nazione.

