Corriere Fiorentino riporta: "Dzeko ha fatto un grande errore perché prima di chiedere, bisognerebbe iniziare a dare qualcosa"

L'attaccante bosniaco è stato criticato dal giornale per via dello sfogo avuto dopo la sconfitta di Conference

Il Corriere Fiorentino ha parlato del brutto momento viola con la trasferta di Bergamo che sarà già un crocevia fondamentale per la Fiorentina. Il quotidiano ha analizzato il momento, ripartendo da giovedì sera: "La Fiorentina ha preso gol contro l'Aek a causa di un'incertezza difensiva ormai abitudinaria e si è liquefatta perdendo tutta la grinta che sembrava aver tirato fuori con Genoa e Juventus. La squadra è sparita dal campo, tornando ad essere la versione di Pioli senza nessuna unità di squadra e di gruppo con Vanoli decisamente arrabbiato. Il tecnico ha parlato di noi e non di io con la collettività che doveva superare l'interesse individuale, ma questo ancora si fa fatica a vederlo."

Prosegue: "Dicembre darà alla Fiorentina molte risposte, magari quelle definitive per via di tutti gli scontri diretti da affrontare. Vanoli si ritrova a giocare queste gare con una squadra disastrata piena di problemi dove i giocatori sono terrorizzati e si perdono costantemente nella loro disperazione."

Su Dzeko: "Il suo sfogo sembra l'ennesimo errore, un altro gol sbagliato che sarebbe stato meglio evitare perché prima di chiedere bisognerebbe dare e ad oggi i viola non hanno dato proprio nulla. Basterebbe inviare almeno un segnale di esserci e di volerci provare per uscire sul serio dalle difficoltà."