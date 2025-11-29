29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo attacca Dzeko: “Se alla 13esima partita non la becchi mai e ti appelli ai tifosi sei fuori strada”

News

Pruzzo attacca Dzeko: “Se alla 13esima partita non la becchi mai e ti appelli ai tifosi sei fuori strada”

Redazione

29 Novembre · 12:39

Aggiornamento: 29 Novembre 2025 · 12:39

TAG:

ACF FiorentinaDzeko

Condividi:

di

Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Radio Radio delle dichiarazioni di Dzeko, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“E dall’inizio della stagione che fanno appelli al pubblico. La Fiorentina non ha vinto una partita in campionato ed è in una condizione che non sembra nemmeno sia cambiato l’allenatore. A Firenze sono già passati da situazioni del genere. I calciatori giocassero a calcio, ma cosa, ti vuoi appellare ai tifosi.
La Fiorentina è in una situazione drammatica a livello di partecipazione della squadra, a Firenze non se lo sanno spiegare. E tutta la stagione che fanno appelli ai tifosi che invece ci sono sempre stati. 92 milioni spesi sul mercato, quinto monte ingaggi, sono stati confermati i big, che devono fare? A Firenze manca tutto. Se alla 13a partita non la becchi mai e fai gli appelli ai tifosi, allora sei fuori strada”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio