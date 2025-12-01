Nazione: “Tregua squadra-tifosi. Dzeko con il megafono, ecco il patto per la salvezza della Fiorentina”

Tutti sotto la curva. Anzi, tutti a tu per tu con i ragazzi della curva. Tutti. Titolari, riserve e anche Vanoli. Il confronto è andato in scena un attimo dopo la sconfitta. Prova di maturità enorme quella dei tifosi viola presenti a Bergamo che hanno chiesto e ottenuto di parlare con i giocatori. E soprattutto con Dzeko dopo le parole del bosniaco al termine del ko con l’Aek. Così Edin ha preso il megafono e ha parlato alla curva. Ha spiegato le sue parole di giovedì, ha fatto capire che loro faranno di tutto per cancellare gli incubi con l’obiettivo di portare la Fiorentina fuori dal tunnel. Parlava e gridava al megafono Dzeko, ma anche Mandragora e gli altri si dicevano in faccia con gli ultras tutto quello che c’è da dire. Con loro Vanoli, che ha stretto mani, dato pacche sulle spalle, ha gridato tutta la sua voglia di rimettere la nave viola nella direzione giusta. Parole che hanno riacceso l’applauso dei tifosi.

Applauso sincero, seguito da quello che il settore ospiti ha riservato a Dzeko. «Undici leoni, noi vogliamo undici leoni», ha iniziato a cantare il popolo viola con la squadra sotto il curvino. Squadra che a sua volta ha applaudito la curva prima di dirigersi verso lo spogliatoio. Firenze c’era a Bergamo. E ha sofferto da matti. E il chiarirsi, il guardarsi negli occhi, il dirsi le cose in faccia sarà senza dubbio un momento chiave di una stagione che rimane troppo brutta per essere vera. Lo riporta La Nazione.