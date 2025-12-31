Nazione: “Da Richardson a Kouamé passando per Dzeko tutti pronti a lasciare la Fiorentina”

I nomi cominciano a circolare con forza. Un po’ perché la Fiorentina ha attivato diversi canali, un altro po’ perché agenti e intermediari hanno interesse a farli circolare. Tutti sanno che la società viola farà diverse operazioni in entrata e in uscita. Se non sarà una rivoluzione poco ci mancherà. Sul doppio fronte delle entrate e degli addii non è da escludere che Paratici e Goretti mettano a segno una decina di operazioni. Noti i calciatori già con la valigia in mano. Richardson (Nizza o Besiktas), Dzeko (Genoa e Cagliari interessati), Pablo Marí (occhio all’Atalanta e a club esteri), Nicolussi Caviglia (piace molto al Cagliari, c’è un’ipotesi Lazio) e probabilmente la lista non è finita: potrebbero completarla Viti e Kouame.

Ormai già salutato Sabiri (si troverà una nuova squadra, ha lasciato Firenze) così come Infantino, d’accordo da giorni con l’Argentinos Juniors. Il Genoa, come l’Atalanta, ha chiesto informazioni per Mandragora. Tanta carne al fuoco. Lo scrive La Nazione.