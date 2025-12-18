Corriere dello Sport svela: “Cagliari a caccia di punte. Dzeko l’ultima carta che si giocherà Angelozzi”

Il Cagliari ha perso Belotti e Felici per tutta la stagione e i sardi hanno bisogno di una punta. Entrambi hanno subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e Pisacane si è trovato con la prima linea dimezzata. L’unica pista emersa finora è quella che porta a Edin Dzeko, protagonista della sin qui disastrosa stagione della Fiorentina. Il Cagliari ha nicchiato, poco convinta di ingaggiare quello che è stato un grande centravanti ma che adesso è alla soglia dei 40 anni. Nel caso, sarà l’ultima carta che giocherà Angelozzi.

Nel frattempo, il Cagliari affronterà il Pisa anche senza Borrelli, fermo a causa di una distorsione alla caviglia subita sabato scorso a Bergamo. Oltre al centravanti, Pisacane ha chiesto un esterno d’attacco che rimpiazzi Felici. Niente nomi, per ora, ma il profilo è tracciato: giovane e italiano, secondo la filosofia adottata ormai da due stagioni dalla società. Lo riporta il Corriere dello Sport.