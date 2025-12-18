18 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport svela: “Cagliari a caccia di punte. Dzeko l’ultima carta che si giocherà Angelozzi”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “Cagliari a caccia di punte. Dzeko l’ultima carta che si giocherà Angelozzi”

Redazione

18 Dicembre · 09:17

Aggiornamento: 18 Dicembre 2025 · 09:17

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

Dzeko ha 40 anni

Il Cagliari ha perso Belotti e Felici per tutta la stagione e i sardi hanno bisogno di una punta. Entrambi hanno subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e Pisacane si è trovato con la prima linea dimezzata. L’unica pista emersa finora è quella che porta a Edin Dzeko, protagonista della sin qui disastrosa stagione della Fiorentina. Il Cagliari ha nicchiato, poco convinta di ingaggiare quello che è stato un grande centravanti ma che adesso è alla soglia dei 40 anni. Nel caso, sarà l’ultima carta che giocherà Angelozzi.

Nel frattempo, il Cagliari affronterà il Pisa anche senza Borrelli, fermo a causa di una distorsione alla caviglia subita sabato scorso a Bergamo. Oltre al centravanti, Pisacane ha chiesto un esterno d’attacco che rimpiazzi Felici. Niente nomi, per ora, ma il profilo è tracciato: giovane e italiano, secondo la filosofia adottata ormai da due stagioni dalla società. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio