Dzeko è il leader: ma i senatori della squadra non si devono nascondere, lui è l’ultimo arrivato

C’è un capitano in questa Fiorentina che sta affondando, e si tratta di Edin Dzeko. Il cigno di Sarajevo in questi giorni si è preso in mano la squadra e si è fatto carico della delusione dei tifosi. A partire dal post partita di Giovedì in cui si è presentato ai microfoni di Sky è ha chiesto aiuto attaccando di fatti i tifosi viola: “Quando giochiamo in casa dobbiamo essere sostenuti, non fischiati. Sennò non ne usciamo più.”

Parole forti che però manifestavano anche il bisogno di avere i tifosi al proprio fianco. Messaggio che in qualche modo ha fatto breccia nel cuore del tifo viola. Così Dzeko domenica è stato invitato sotto il settore ospiti del Gewiss Stadium e gli è stato dato modo di parlare con i tifosi viola presenti. “Abbiamo bisogno di voi” il messaggio lanciato dal Bosniaco e accolto con relativo entusiasmo dai tifosi viola presenti.

Due momenti significativi che rendono bene l’idea del carisma e della personalità di Dzeko. Un campione con una carriera lunghissima che non ha paura di nulla. Un bene averlo in squadra, aldilà delle prestazioni deludenti, perché uno così è sempre un bene averlo. Ma aldilà della grandezza del cigno di Sarajevo una domanda sorge spontanea: ma se Dzeko è il leader di questa squadra, gli altri senatori dove sono?

Perché Dzeko è l’ultimo arrivato. E se c’era un complimento che si faceva a questa squadra la scorsa stagione era quello di essere piena di leader. Da De Gea a Ranieri passando per Mandragora e Gosens che dà molti era ed è considerato il capitano senza fascia. Tocca a loro adesso uscire fuori, perché non si può avere personalità solo quando le cose vanno bene. Dzeko ha fatto da parafulmine ed ha unito l’ambiente, ora tocca al resto salvare la Fiorentina