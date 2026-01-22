Bucchioni durissimo su Dzeko: “Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Abbiamo intuito che la famiglia Commisso non vuole cedere e lo stesso Presidente lo disse nella sua ultima intervista dove ha detto di rilanciare, ora purtroppo non può farlo lui, ma sono sicuro che i familiari lo faranno per dedicarglielo. Rocco era attaccato a Firenze ed era come se avesse la maglia addosso, per questo dico che questo suo sentimento verso la città e la squadra sarà stato trasmesso a chi gestirà tutto per proseguire con la Fiorentina.”

Prosegue: “Spero che la catena di comando con Paratici sia migliore perché in questi mesi la società è stata debole, per questo credo che ci saranno dei cambiamenti con Paratici a fare l’amministratore delegato e non il direttore sportivo perché è un uomo che deve avere un ruolo più ampio. Inoltre prenderei un altro manager forte per la posizione di direttore generale al posto di Ferrari perché la gestione va cambiata a prescindere dalla salvezza.”

Su Fagioli: “Si sapeva che era forte perché nel calcio sin da piccolo tutti lo vedevano come un nuovo Modric. Ora il giocatore sta tornando ai suoi livelli, infatti la squadra è tornata a girare perché lui non ha problemi a portare la maglia viola a differenza di altri che non sopportano la pressione.”

Su Dzeko: “Operazione completamente sbagliata, non so come hanno fatto a prenderlo perché è un giocatore non più in grado di giocare in A. Era semplice bastava vedere come correva e si sarebbero accorti che è un amatore.”