23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Dzeko via, è scontento e ha creato squilibrio. Anche Marì e Ranieri in partenza?”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Dzeko via, è scontento e ha creato squilibrio. Anche Marì e Ranieri in partenza?”

Redazione

23 Dicembre · 09:50

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 09:50

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

Discorso opposto per Dzeko. È scontento, ha creato qualche squilibrio nel gruppo e pesa parecchio sul bilancio. Ovvio, quindi, immaginare una partenza. E poi Pablo Marì (che dovrà smaltire, notizia di ieri, una lesione di primo grado soleo), magari Ranieri, senza escludere sorprese. Sono tanti i possibili partenti, tra questi però non c’è Kean: Moise ha tanti estimatori, ma nessuno, né l’entourage del centravanti, né i dirigenti viola, pare orientato a smuovere le acque a gennaio. Se ne riparlerà in estate insomma, magari a salvezza acquisita e Mondiale giocato. Nel frattempo, il lavoro non manca. Soldi non ce ne sono e per comprare quello che serve (un difensore, almeno un centrocampista e un paio di esterni offensivi) sarà obbligatorio far cassa. Paratici lo sa e si è già messo al lavoro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio