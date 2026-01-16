Nazione: “Dzeko verso un altro forfait: il bosniaco sta continuando a lavorare a parte”

Edin Dzeko sta continuando a lavorare a parte e rischia seriamente di incappare in un altro forfait: l’attaccante bosniaco ha svolto lavoro differenziato anche nella seduta pomeridiana di ieri e la sua presenza per la trasferta di domenica a Bologna resta in forte dubbio. Una situazione da monitorare fino all’ultimo, anche se Paolo Vanoli – al netto dell’eventuale assenza del centravanti – potrà comunque contare su un ampio ventaglio di soluzioni per comporre l’undici di partenza. Lo scrive La Nazione