16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Dzeko verso un altro forfait: il bosniaco sta continuando a lavorare a parte”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Dzeko verso un altro forfait: il bosniaco sta continuando a lavorare a parte”

Redazione

16 Gennaio · 09:12

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 09:12

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

La sua presenza per il Bologna è in forte dubbio

Edin Dzeko sta continuando a lavorare a parte e rischia seriamente di incappare in un altro forfait: l’attaccante bosniaco ha svolto lavoro differenziato anche nella seduta pomeridiana di ieri e la sua presenza per la trasferta di domenica a Bologna resta in forte dubbio. Una situazione da monitorare fino all’ultimo, anche se Paolo Vanoli – al netto dell’eventuale assenza del centravanti – potrà comunque contare su un ampio ventaglio di soluzioni per comporre l’undici di partenza. Lo scrive La Nazione

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio