Dzeko rinasce e conquista la Germania: doppietta contro il Dresda, 3 gol in 3 partite con lo Schalke

Infinito Edin Dzeko: ceduto dalla Fiorentina nella sessione di mercato appena conclusa, l’attaccante bosniaco ha firmato per lo Schalke 04, squadra tedesca storica che milita nella seconda divisione. Da quando l’ex attaccante viola ha cambiato ambiente è rinato, ritrovando quel feeling col gol che a Firenze sembrava ormai perduto. Nell’ultima partita dello Schalke Dzeko ha realizzato una doppietta, portando il bottino totale a 3 gol in 3 partite. Con la Fiorentina Dzeko aveva segnato solo 2 gol tra campionato e coppa.