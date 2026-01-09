Il Corriere Fiorentino riporta: “La pista Genoa si raffredda per Dzeko, su di lui squadre estere”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino, l’attaccante bosniaco della Fiorentina Edin Dzeko è sempre più lontano da Firenze dopo aver deluso tanto le aspettative dei tifosi che credevano di vedere un ulteriore attaccante su cui puntare oltre a Kean e soprattutto perché è stato Pioli a richiederlo.

Le pretendenti per il giocatore ex Roma ed Inter non mancano, ma la pista italiana che portava al Genoa dell’amico De Rossi si sta spegnendo sempre di più con le voci estere che si sono fatte più dominanti per il bosniaco.