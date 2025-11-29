Graziani sulle parole di Dzeko: “Capisce il momento, è un ragazzo intelligente, ma il tifoso va rispettato”

L’ex attaccante ha espresso la sua visione sulle parole del calciatore bosniaco al termine della sconfitta in Coppa

Ciccio Graziani si è espresso sulle parole dette da Dzeko nel post della gara persa dalla Fiorentina contro l’AEK Atene: “Dzeko è un ragazzo perbene ed intelligente, e capisce il momento, ma è come se chiedesse una cortesia ai tifosi. Durante la partita, i tifosi devono accompagnare la squadra, alla fine della partita la contestazione l’ho sempre apprezzata. Il tifoso va rispettato.

Sono deluso e dispiaciuto, ma non arrabbiato, perché i calciatori continuano a dare tutto, come Kean, ma non ce n’è uno a cui darei la sufficienza fin qui, e questo è un fattore preoccupante. Rimango convinto che la Fiorentina abbia delle qualità tecniche importanti, e che alla lunga sia obbligata a tirarle fuori”.