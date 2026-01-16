Sportmediaset: “Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell’attaccante della Fiorentina”

Nonostante l’ingaggio oneroso Edin Dzeko resta ai margini del progetto tecnico della Fiorentina.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oltre al Paris FC anche il Genoa e soprattutto il Cagliari restano vigili sull’attaccante bosniaco.
L’ex centravanti di Roma ed Inter è fuori ai box per infortunio e ha realizzato due reti in Conference League in 18 presenze stagionali in questa prima parte di stagione con la maglia viola.
