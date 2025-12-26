TMW: “Dzeko è già in uscita dalla Fiorentina. Genoa, Pisa e Cagliari interessati al bosniaco”

Attenzione, infine, ad eventuali offerte che potrebbero arrivare per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, arrivato pochi mesi fa, è già in uscita: lo seguono il Genoa dell’ex compagno De Rossi, il Pisa e il Cagliari. Lo scrive TMW.
26 Dicembre · 09:48
