Flachi duro su Dzeko: “E’ il primo che ha abbandonato la barca, doveva aiutare la squadra”.

E’ intervenuto a Radio Bruno l’ex calciatore, tra gli altri della Fiorentina, Francesco Flachi. Queste le sue parole: “Ieri non mi ha convinto la Nazionale, non per cattiveria. Forse c’era anche della tensione dovuta ad una partita secca da dentro o fuori ma sembrava una formazione che giocava insieme per la prima volta. Non li ho visti compatti, mi aspettavo una partita di carattere come l’allenatore. Nel secondo tempo penso che l’Irlanda del Nord si sia abbassata troppo e dunque ha preso campo l’Italia. Poi gran gol di Tonali. Kean penso che sia stato l’unico che ci ha provato, insieme a Tonali, indipendentemente dai gol. Non bene Retegui e si vede, d’altronde i ritmi in Arabia sono diversi”.

Sulla partita in Bosnia: “Sarà un campo difficile contro una squadra che ha giocatori importanti e che giocano in squadre importanti. Loro avranno il fattore campo ma noi siamo l’Italia”.

Su Dzeko: “Grandi campioni quando giocano con grandi squadre, arrivano ad una certa età in una certa situazione e sono sempre stati abituati ad altro. Sono situazioni da dire: “Ma chi me lo ha fatto fare”, per cui poi è meglio o cambiare aria o fare festa. Penso che sia subentrato anche questo nella sua testa. Teoricamente questi giocatori dovrebbero aiutare e non abbandonare la barca, per i grandi giocatori che sono e per la grande carriera che hanno fatto. Invece lui è il primo che l’ha abbandonata la barca”.