Dalla Bosnia: “Dzeko ha parlato con lo Željezničar del proprio futuro. Escluso un trasferimento immediato”

Edin Dzeko potrebbe essere ai margini dal progetto Fiorentina e lo si evince dal fatto che domenica, durante la partita contro il Milan, il bosniaco fosse in tribuna, vicino al Direttore Generale Alessandro Ferrari, a ridere e scherzare come uno dello staff viola. Inoltre dalla Bosnia è arrivato un comunicato stampa da parte dello Željezničar, squadra di Sarajevo, con cui l’ex attaccante di Roma, Inter e City, ha cominciato a muovere i primi passi, che afferma di aver parlato con il centravanti viola. Riportiamo il comunicato in modo integrale: “Il Football Club Željezničar informa il pubblico che si è tenuto un incontro con Edin Džeko. La discussione ha riguardato i piani futuri e lo sviluppo strategico del club, nonché possibili forme di cooperazione con Edin Džeko. Il club informerà i suoi tifosi in modo tempestivo e trasparente su tutti i prossimi sviluppi”.

Le notizie parlano di un incontro serio e sostanziale che si è concentrato sul futuro di Dzeko e sulla visione dello Željezničar per le stagioni a venire. Il club è recentemente entrato in una nuova era, dopo che l’imprenditore Sanin Mirvić ha preso in mano il club e ha nominato l’ex allenatore sloveno Slaviša Stojanović, per guidare un ambizioso progetto sportivo. Si è parlato anche di rinforzi importanti e del possibile arrivo di Mindaugas Nikoličius come DS. Dopo l’incontro, anche Džeko potrebbe prendere parte a questa rivoluzione, anche se la stessa società serba ha voluto ribadire, tramite il responsabile delle pubbliche relazioni Jasmin Ligata, che l’incontro non è legato ad un possibile trasferimento immediato del calciatore viola.