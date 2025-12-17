Corriere Fiorentino: “Piccoli contrariato. Anche Pablo Marì potrebbe partire. Roma su Gud”

Non è così e non mancano i giocatori che per un motivo o per l’altro vivono un disagio più o meno profondo e che, pur non avendo (ancora) chiesto alla società di essere ceduti, di certo hanno detto ai loro agenti di guardarsi attorno. Albert Gudmundsson, per esempio, sul quale da qualche giorno aleggia l’interesse della Roma. Un’ipotesi della quale si era già parlato in estate e che sta (seriamente) tornando d’attualità.

Lo stesso Edin Dzeko, pur essendosi assunto la responsabilità di chiedere aiuto ai tifosi, non è certo contento di come sta andando la sua esperienza fiorentina. Accolto come totem infatti, è finito ben presto ai margini della formazione titolare e non ci sarebbe da sorprendersi se finisse altrove. Anche perché c’è la necessità di dar più spazio a Piccoli (pure lui abbastanza contrariato) che tra l’altro, avendo giocato una partita di Coppa Italia col Cagliari, pur volendo non potrebbe comunque trasferirsi. E se Dodò aspetta sempre una proposta per il rinnovo di contratto (ma non ha manifestato nuovi nervosismi), uno che potrebbe chiedere di partire, visto anche il probabile passaggio alla difesa a quattro, è Pablo Marì. Si vedrà. Di certo c’è chi non è più contento di rimanere a Firenze e che la società, da par suo, prima di parlare di mercato, pretende risposte sul campo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.