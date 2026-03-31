Stasera è Kean vs Dzeko: quando sono stati in campo insieme la Fiorentina ha vinto 1 partita su 11

La sfida di questa sera tra Bosnia e Italia sarà anche il confronto tra due squadre che giocano col doppio centravanti. A Zenica il ct Barbarez è pronto a confermare Ermedin Demirovic al fianco dell’intramontabile Edin Dzeko. Quarant’anni compiuti lo scorso 17 marzo, l’ex centravanti tra le altre di Manchester City, Roma e Inter da quando è rientrato in Germania è tornato a fiorire. Sei i gol realizzati in otto partite di Zweite Bundesliga, il trascinatore di una delle squadre più importanti di Germania che adesso, anche grazie ai suoi gol, sogna di mettersi il momento peggiore alle spalle e tornare nel campionato che più gli compete. In quella Bundesliga dove gioca il suo compagno di reparto Demirovic, attaccante che dopo Undav è il secondo miglior marcatore dello Stoccarda terzo in classifica.

Mettendo insieme i gol realizzati con squadre di club da inizio stagione da Dzeko e Demirovic si raggiunge quota 20 reti. Un buon bottino, ma inferiore ai gol che da agosto in poi hanno realizzato Kean e Retegui: nove le marcature del centravanti della Fiorentina, 18 le reti del bomber dell’Al-Qadsiah. Entrambi non stanno disputando una stagione all’altezza della precedente, eppure i due attaccanti che stasera proveranno a trascinare l’Italia in Nord America in Nazionale hanno mantenuto una media gol molto alta: cinque reti a testa nelle sette partite disputate dall’Italia da settembre in poi. Il simbolo della nuova Italia di Gattuso, il motivo per cui il CT stasera confermerà entrambi dal primo minuto anche se alle spalle c’è un Esposito in grande forma.

Stasera poi per la prima volta dopo oltre due mesi si ritroveranno sullo stesso terreno di gioco Moise Kean ed Edin Dzeko. Per la prima volta avversari dopo i mesi trascorsi insieme alla Fiorentina, i due attaccanti avrebbero dovuto formare per l’ex allenatore viola Stefano Pioli una coppia d’attacco tra le più pericolose della Serie A. La cronaca però ha raccontato tutt’altro: si sono ritrovati insieme in campo per undici volte per un totale di circa 350 minuti. Di queste undici partite, la Fiorentina ne ha vinta solo una contro la Dinamo Kiev. Poi tre pareggi e sette sconfitte per una viola che ha disputato una prima parte di stagione sciagurata anche perché l’esperimento del doppio centravanti non ha funzionato. In nazionale invece è diverso, per Dzeko come per Kean: stasera per entrambi sarà la partita più importante dell’anno. Lo scrive Tuttomercatoweb