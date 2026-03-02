Dzeko: “Do sempre il 100%, amo il calcio. Nemmeno Firenze mi ha fatto cambiare questo sentimento”

Edin Dzeko è tornato ancora una volta a parlare della sua esperienza a Firenze. Il calciatore, in un’intervista pubblicata da Welt, afferma: “Ho trovato casa a Gelsenkirchen, in un appartamento ammobiliato. La mia famiglia mi ha fatto visita per qualche giorno la settimana prima della partita in casa contro il Magdeburgo. I nostri figli erano in vacanza scolastica in Italia e per il momento rimarranno a Firenze. Amo troppo il calcio per non dare sempre il 100%. Ripensando alla mia carriera, posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto e affermare di aver vissuto il calcio con passione. Neppure gli ultimi sei mesi a Firenze hanno cambiato questo sentimento così come non lo faranno i mesi che starò qui allo Schalke.”