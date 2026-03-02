2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dzeko: “Do sempre il 100%, amo il calcio. Nemmeno Firenze mi ha fatto cambiare questo sentimento”

News

Dzeko: “Do sempre il 100%, amo il calcio. Nemmeno Firenze mi ha fatto cambiare questo sentimento”

Redazione

2 Marzo · 15:30

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 15:30

TAG:

#FiorentinaDzeko

Condividi:

di

Dzeko, parlando della sua nuova esperienza, ha toccato nuovamente i mesi difficili trascorsi con la Fiorentina

Edin Dzeko è tornato ancora una volta a parlare della sua esperienza a Firenze. Il calciatore, in un’intervista pubblicata da Welt, afferma: “Ho trovato casa a Gelsenkirchen, in un appartamento ammobiliato. La mia famiglia mi ha fatto visita per qualche giorno la settimana prima della partita in casa contro il Magdeburgo. I nostri figli erano in vacanza scolastica in Italia e per il momento rimarranno a Firenze. Amo troppo il calcio per non dare sempre il 100%. Ripensando alla mia carriera, posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto e affermare di aver vissuto il calcio con passione. Neppure gli ultimi sei mesi a Firenze hanno cambiato questo sentimento così come non lo faranno i mesi che starò qui allo Schalke.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio