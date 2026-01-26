Dzeko: “Segnare è nel nostro istinto, bisogna solo attendere il momento”

È bastato pochissimo a Edin Dzeko per mettersi in mostra con la nuova maglia dello Schalke 04. L’ex centravanti della Fiorentina ha segnato subito, all’esordio, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, contribuendo al pareggio per 2-2 della sua squadra contro il Kaiserslautern, in rimonta da 0-2. Queste le sue parole:

“Non puoi mai dimenticare come si fanno i gol, e ovviamente ne ho fatti molti nella mia carriera, così come ho realizzato tante giocate simili. Per gli attaccanti è sempre così: devi aspettare il tuo momento, magari un’azione che può portare a quel gol importante per la squadra”.

E sul calore del pubblico, ha aggiunto: “Ho sentito il calore del pubblico, così come l’avevo sentito 16 o 17 anni fa. È un enorme vantaggio per ogni squadra. Quando giochi qui davanti a questi tifosi, le altre squadre tendono naturalmente a dare di più del normale. Fin dal primo momento in cui ho parlato con lo Schalke, ho pensato a questo stadio, a questi tifosi. Oggi sono felice di aver segnato il mio primo gol in questa partita”.