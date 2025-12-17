Ferrara: “Vanoli si gioca tutto domenica, però la Fiorentina non deve abbandonare l’Europa”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara per parlare della Fiorentina: “Domani si va a Losanna dove Antognoni ha finito la carriera dopo aver rinunciato a tante offerte per amore della Fiorentina, oltre a questo sarà una partita che ti serve per provare a superare gli spareggi a marzo. La priorità è il campionato dove domenica Vanoli si gioca tutto, ma l’Europa non va disdegnata in questo momento perché ce l’abbiamo e dobbiamo onorarla.”

Prosegue: “La Conference e il campionato viaggiano su binari diversi perché affronti squadre inferiori adesso, ma ti possono mettere lo stesso in difficoltà, sono delle occasioni per trovare qualcosa a cui aggrapparti per cercare una svolta necessaria per evitare il baratro. Viviamo in un momento dove la società è inefficiente e la squadra non gira, quindi il clima è pessimo.”

Su Dzeko: “Non capisco perché Vanoli lo abbia messo, magari si ricordava della sua carriera e ha visto che è uno che sa prendersi delle responsabilità. Il problema è che a Firenze abbiamo visto il nonno del giocatore vero, adesso ci sono anche voci di una cessione a gennaio e ci sta possa succedere.”

Su Ranieri: “Lui è il capitano che rispecchia questa società, nulla di più, il capitano deve essere quello che porta le parole della società nello spogliatoio, neanche lui ha tenuto tutti insieme perché ci sono delle fazioni e non c’è un elemento in grado di unire.”