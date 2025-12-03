3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani duro: “Piccoli sembra un bambolotto, davanti alla porta devi buttare dentro anche il portiere”

Graziani duro: "Piccoli sembra un bambolotto, davanti alla porta devi buttare dentro anche il portiere"

Mirko Carmignani

3 Dicembre · 14:26

L'ex giocatore della Fiorentina e della Roma è intervenuto per parlare di vari temi del mondo viola in crisi

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Amo la maglia viola più di prima e spero che tutto si aggiusti, però invito tutti a tifare perché è vero che siamo delusi e arrabbiati, ma non dobbiamo mollare ora. Non è possibile essere ultimi con questa squadra che ha tanta qualità e sta succedendo una catastrofe da cui ne usciamo insieme. Mi è piaciuto vedere Dzeko parlare col megafono, è stata una bellissima scena che ti dava un senso di unione e ho visto tanto rispetto reciproco. Mi sono piaciuti gli applausi e credo che da qui si ripartirà.”

Sul modulo: “Sono i giocatori che fanno vincere le partite non i moduli, bisogna interpretare bene il modulo perché solo teoricamente non ti fanno vincere, prima devi lavorare sulla convinzione e sulla psicologia perché se loro credono in quello che fanno, allora si fa bene.”

Su Piccoli: “Sembra un bambolotto, è troppo buono e gli devo tirare le orecchie perché non esiste che sbagli un gol simile, deve andare cattivo e buttare dentro pure il portiere senza fronzoli. Lui fa l’attaccante e deve puntare i gomiti in area ed essere spietato.”

Sul centrocampo: “Manca un po’ di esperienza nel mezzo, è un reparto solo di ragazzi senza qualcuno più esperto che potesse dare una mano prendendosi più responsabilità. La Fiorentina ha giocatori qualitativi in quel punto, ma nessuno di forte personalità.”

