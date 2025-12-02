2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:33

La risposta degli ultras a Dzeko: "Voi date tutto in campo, noi saremo sempre con voi"

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La risposta degli ultras a Dzeko: “Voi date tutto in campo, noi saremo sempre con voi”

I giocatori sono tornati convinti negli spogliatoi

Cori che però non hanno soffocato il messaggio del bosniaco, recepito all’istante dai tifosi gigliati, che hanno cominciato a cantare per caricare la squadra. «Noi vogliamo undici leoni» il coro più gettonato e che poi ha sciolto il confronto. Nelle prime file capitan Ranieri e lo stesso Paolo Vanoli. La risposta degli ultras è stata immediata. «Voi date tutto in campo. Noi saremo sempre con voi». Concetti riassumibili così. Abbracci, vigorose pacche sulle spalle e una comunione d’intenti che porta a remare tutti dalla stessa parte.

I giocatori sono tornati convinti negli spogliatoi. Lo ha certificato il ds Goretti nel dopo partita. Adesso è tempo di dar seguito alle parole con i fatti. I tifosi si stanno già muovendo per presentarsi in massa al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato pomeriggio. Sono 4.000 i biglietti a disposizione nel settore ospiti. L’impressione (ma la conta andrà aggiornata giorno dopo giorno) è che il colpo d’occhio sarà importante. Così come il sostegno. Il resto toccherà a Vanoli e i suoi ragazzi. Stavolta per davvero. Lo scrive La Nazione.

