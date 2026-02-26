26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:23

Vanoli risponde alla dichiarazione di Dzeko: “Le sue parole? Lui diventerà un bravo allenatore”

Vanoli risponde alla dichiarazione di Dzeko: “Le sue parole? Lui diventerà un bravo allenatore”

Vanoli in sala stampa ha risposto a Dzeko che aveva dichiarato di aver lasciato la Fiorentina per i suoi cambi a Parma

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta con lo Jagiellonia. Interpellato dai giornalisti presenti in sala ha risposto alle parole di Dzeko; che in giornata ha rivelato di aver lasciato la Fiorentina per non essere entrato a Parma. Quando Vanoli preferì mettere un difensore, queste le parole del mister Viola:

“Ho talmente tante cose da pensare in questo periodo che parlo a malapena con i miei figli. Le parole di Dzeko? Lui diventerà un bravo allenatore”

