Gazzetta sicura: “Dzeko leader, vietato il confronto con i tifosi. Rischia una squalifica o una multa”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gazzetta sicura: “Dzeko leader, vietato il confronto con i tifosi. Rischia una squalifica o una multa”

Il procuratore Chiné aspetta la relazione

Proprio dopo lo stop di giovedi Edin Dzeko, che leader lo è davvero, aveva usato parole non eleganti, ma eloquenti: «Facciamo cag… ma i tifosi devono darci sostegno». Alla frangia più tosta della Fiesole non sono andate giù. E ieri quello spicchio ha “invitato” i giocatori. Sono andati quasi tutti. Moise Kean era più defilato. Ma Dzeko non ha temuto. Sì è confrontato, cosa che potrebbe essere pure materiale utile per il procuratore federale Giuseppe Chiné perché “ai tesserati è vietato avere interlocuzioni con i sostenitori”. Chiné aspetta la relazione. Potrebbe scattare una squalifica o una multa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

