Dzeko in uscita dalla Fiorentina. TMW: “Occhio al Genoa, ha un rapporto fraterno con De Rossi”

Dzeko e De Rossi sono amici avendo giocato insieme a Roma

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, fino all’inizio della scorsa stagione sedeva sulla panchina della sua Roma – che tra l’altro affronterà adesso, presentandosi per la prima volta da avversario dei giallorossi – e proprio nella Capitale sta guardando per chiedere rinforzi alla propria società. D’altronde ci sono due potenziali esuberi che possono far gola a una realtà come il Genoa. A proposito di conoscenze in giallorosso, occhio anche a quell’Edin Dzeko, in uscita dalla Fiorentina e legato da un rapporto fraterno con De Rossi, risalente ai tempi appunto di Roma. Lo riporta TMW.

