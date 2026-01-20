Di Marzio: “L’agente di Dzeko al lavoro per risolvere con la Fiorentina. C'è lo Schalke"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti bosniaco starebbe già lavorando concretamente per trovare l'intesa con lo Schalke 04. Dzeko e la Fiorentina stanno risolvendo in queste o...

A cura di Redazione Labaroviola 20 gennaio 2026 18:52

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