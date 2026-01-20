Di Marzio: “L’agente di Dzeko al lavoro per risolvere con la Fiorentina. C'è lo Schalke"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti bosniaco starebbe già lavorando concretamente per trovare l'intesa con lo Schalke 04. Dzeko e la Fiorentina stanno risolvendo in queste o...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2026 18:52
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti bosniaco starebbe già lavorando concretamente per trovare l'intesa con lo Schalke 04. Dzeko e la Fiorentina stanno risolvendo in queste ore la chiusura anticipata dell'avventura con il club gigliato.
Il Paris FC si sarebbe infatti tirato fuori dalla corsa per l’acquisto del giocatore.
La pista che porta allo Schalke resta quindi da seguire con attenzione, con Džeko che potrebbe presto affrontare una nuova avventura nella serie b tedesca.