Toni: “Comuzzo non doveva commettere fallo, il Torino poteva pareggiare la partita solo su calcio di punizione”

Luca Toni, durante il nuovo episodio del podcast FantaLab su youtube, commenta la partita della viola contro il Torino, queste sono le sue parole: “Ho visto la partita, l’allenatore può avere colpa perché si è abbassato troppo, ma quanti allenatori si abbassano negli ultimi minuti? Lì il calciatore non deve fare falli stupidi. Nell’ultima partita Comuzzo non doveva commettere fallo, si sapeva che il Torino avrebbe potuto pareggiare la partita solo su calcio di punizione.

Il calciatore deve essere bravo a capire la situazione in cui vai più in difficoltà e sui calci piazzati la Fiorentina soffre. Lì c’è la lettura sbagliata di qualche giocatore. Adesso ci sono dei giocatori che fanno dei falli stupidi, che permettono alla squadra avversaria di attaccare con 6-7 giocatori invece di tre. Ora la cosa bella è che il tifoso ha preso coscienza della situazione e dà supporto alla squadra. La Fiorentina lotterà per la salvezza con il Lecce, perché le altre le vedo un po’ più avanti”.