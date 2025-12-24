24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:45

Toni: “Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti”

Mirko Carmignani

24 Dicembre · 13:45

#FiorentinaKeanRomaToni

di

L'ex attaccante viola ha commentato la situazione in casa Fiorentina con un occhio al bomber Moise Kean possibile partente

Ad Aura Sport l’ex attaccante viola Luca Toni ha parlato anche della situazione di Moise Kean: “Premetto che non lo manderei via mai dalla Fiorentina, ma ora come ora lo spogliatoio va ripulito, non so se sia Kean ad avere dei problemi, però questo è il momento per provare a prenderlo se qualcuno è interessato. Fossi nella Roma che non ha l’attaccante, andrei su Kean subito piuttosto che su Zirkzee che ha fatto 10 gol in Italia perché con lui puoi cambiare molto nelle sorti del tuo campionato, Zirkzee ha fatto un anno buono poi è andato allo United e non ha mai giocato, non è uno che sposta.” 

